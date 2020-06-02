Куйвашев предложил до конца июня освободить торговые центры Свердловской области от уплаты налогов на имущество и землю

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил в качестве меры поддержки на четыре месяца (до конца июня) освободить торговые центры от уплаты налога на имущество и земельного налога, а также от арендных платежей за землю. Как написал глава региона в своём Instagram, план по поддержке должен быть представлен правительством к 9 июня.

Он добавил, что в настоящее время свердловский фонд поддержки предпринимательства разрабатывает новый вид помощи для индивидуальных предпринимателей, который может быть интересен арендаторам торговых центров и кафе.

«Это займ “Новый старт” размером до 500 тысяч рублей на срок до трёх лет с льготным периодом на 12 месяцев под максимально низкий процент годовых. Деньги можно будет потратить на выплату аренды, зарплат или пополнение оборотных средств. Думаю, этот продукт мы тоже запустим», — написал губернатор.

Куйвашев напомнил, что в регионе уже действуют меры поддержки для бизнеса. Речь идёт о двукратном снижении общей ставки страховых взносов, реструктуризации выданных банками кредитов, выплаты субсидий на зарплату в размере одного МРОТ. Помимо этого, приняты областные законы, предусматривающие установление пониженной ставки 1,1% по налогу на имущество организаций и установление пониженной ставки 1% по упрощённой системе налогообложения для отдельных отраслей экономики. Перенесены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций для отдельных видов деятельности.