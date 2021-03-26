Куйвашев отчитается перед Путиным за строительство детской площадки в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле благоустройство двора домов на Космонавтов, 10 и Ермака, 46 будет контролировать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Начальник контрольного управления президента Дмитрий Шальков во время приёма граждан в режиме видеоконференции рассмотрел обращение тагильчанина, который попросил оказать содействие в обустройстве детской игровой площадки во дворе многоквартирных жилых домов. По итогам приёма Евгению Куйвашеву было поручено взять решение вопроса на особый контроль и о результатах доложить президенту.

В пресс-службе мэрии рассказали, что на территории домов установят семь турников, шведскую стенку, лавки для пресса, брусья и гимнастические кольца. Также будет обустроена детская площадка с игровыми аттракционами и зона отдыха с садово-парковыми скамьями.

«Во дворе установят новые урны, отремонтируют систему наружного освещения, тротуары, расширят парковки и проезды, восстановят газоны, высадят деревья и кустарники», — прокомментировали АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Стоимость проекта комплексного благоустройства составит 19 млн рублей. Подрядная организация ООО ГК «Уралстройкомплекс» приступит к работам с 15 марта.