Куйвашев объявил 2021 год в Свердловской области Годом медицинского работника

Следующий, 2021 год, объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе традиционного новогоднего приёма общественности.

«Уходящий 2020 год был для всех нас чрезвычайно тяжелым. Особая благодарность - нашим медикам. Плечом к плечу врачи, фельдшеры, медсёстры, санитары, работники лабораторий и служб скорой помощи противостояли и противостоят коронавирусной инфекции, спасают жизни и здоровье уральцев. Признавая огромные заслуги медицинского сообщества, объявляю 2021 год в Свердловской области Годом медицинского работника», — цитирует департамент информационной политики слова губернатора.

План мероприятий на 2021 год будут подготавливать главы муниципалитетов.

Напомним, 2020 год в Свердловской области был объявлен годом композитора Евгения Родыгина.