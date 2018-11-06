Куйвашев назначил вице-губернатором экс-главу облизбиркома

Бывший глава избиркома Свердловской области Валерий Чайников назначен вице-губернатором — руководителем аппарата главы региона, сообщает департамент информполитики региона. Указ был подписан губернатором Евгением Куйвашевым 6 ноября.

«Перед Свердловской областью сегодня стоят амбиционные социально-экономические задачи. Следуя по пути реализации нового "майского" указа президента страны и выполнения установки областной программы "Пятилетка развития", мы должны вывести регион в тройку российских лидеров. Уверен, что отличное знание территории, профессионализм и опыт, которыми обладает Валерий Аркадьевич Чайников, будут способствовать достижению всех поставленных нами целей», — прокомментировал назначение Куйвашев.

Валерий Чайников возглавлял избирком Свердловской области с 2012 года, до этого он работал в арбитражном суде Самарской области. В 2000–2001 годах был мировым судьёй управления судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе.

Новым председателем свердловского избиркома, по данным издания, станет глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров.