Куйвашев назначил дату «Майской прогулки» в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении «Майской прогулки» в 2019 году, сообщает департамент информполитики региона.

Как следует из документа, в этом году она пройдёт в воскресенье 19 мая. Дата была выбрана по предложению Федерации спортивного туризма Свердловской области. Ответственными за организацию прогулки назначены министр спорта Леонид Рапопорт, замглавы Екатеринбурга по соцполитике Дмитрий Баранов и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

«Майская прогулка» — традиционное туристское мероприятие в регионе, которое проходит с 1984 года. С 2016 года это полностью пешеходное мероприятие, на котором все желающие могут пройти маршрут протяжённостью от 18 до 50 км. В прошлом году в нём поучаствовали 9,6 тысячи человек.