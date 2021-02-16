Куйвашев наградил работника НТМК медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил газовщика коксовых печей ЕВРАЗ НТМК Владимира Устюжанина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также знак отличия «Жизнь во благо» получил бывший управляющий Нижнетагильского металлургического комбината и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв. Сейчас экс-директор компаний является депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

«Всех вас объединяет искреннее стремление принести благо обществу, способствовать развитию Свердловской области, менять к лучшему жизнь людей. Минувший 2020 год выявил новых героев. Безусловно, ими стали и медицинские работники, принявшие на себя тяжесть борьбы с пандемией коронавируса», — сказал во время награждения Евгений Куйвашев.

Всего губернатор отметил наградами Российской Федерации, наградой президента России, Свердловской области и главы региона 31 уральца. В числе награждённых — медики, сотрудники промышленных предприятий Среднего Урала, работники связи, транспорта, физической культуры, геологи, машиностроители, добившиеся выдающихся результатов в профессиональной деятельности.