Куйвашев и Карполь заложили первый камень «Академии волейбола Николая Карполя»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и знаменитый волейбольный тренер Николай Карполь заложили первый камень «Академии волейбола Николая Карполя» в Екатеринбурге, сообщил глава региона в Instagram.

«Знаковое событие в мире уральского спорта. Сегодня заложили камень, символизирующий начало строительства "Академии волейбола Николая Карполя". Решение о появлении такого спортивного комплекса появилось ещё несколько лет назад, но дополнительный импульс проекту придало решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады 2023 года. Академия станет одним из объектов Универсиады, а затем будет долгие годы готовить волейболистов и волейболисток», — написал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что академия Карполя станет не просто спортивным залом — в комплексе будут находиться тренерский блок, медпункт, учебные аудитории, общежитие, столовая для спортсменов.