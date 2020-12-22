Куйвашев: Финансирование трёхсотлетия Нижнего Тагила сохранится

В рамках пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов из Нижнего Тагила, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что финансирование 300-летнего юбилея города региональное правительство хочет сохранить в прежнем объёме.

«Мы не планируем сокращать финансирование», — подчеркнул Куйвашев.

Пресс-конференция губернатора Свердловской области в этом году проходит частично в режиме онлайн — в крупных муниципалитетах региона, включая Нижний Тагил, открыты площадки для трансляций.