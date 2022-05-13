Курсы для турагентов, женский клуб по выходным и уникальные туры по России. Создательница турфирмы SVETTOUR в Нижнем Тагиле — о том, как сделать свой бизнес делом жизни

Светлана Коробейникова — владелица туристического агентства SVETTOUR. В июне 2022 года ему исполнится 8 лет. Агентство девушка создала сама и работает в нём одна, не считая личного помощника. В турбизнесе Светлана уже 12 лет, свою деятельность она начинала как агент в туристической компании, а потом решила открыть собственное агентство. В рамках нашего проекта «PRO бизнес» тагильчанка рассказала, как получать удовольствие от работы и не закрыться после пандемии.

От турагента до создателя собственного бизнеса



Светлана Коробейникова



Светлана работала в компании турагентом. Она прошла большой отбор и получила работу мечты, не имея опыта. Но через три года поняла, что хочет работать на себя, и открыла собственное дело — турфирму SVETTOUR на Вагоностроителей, 22.

«Уходя из прошлого агентства, я осталась практически без всего. Можно сказать, что в моих руках был блокнот и небольшая клиентская база. Оборудовать новое агентство помогали друзья и знакомые, так что мне оставалось только купить компьютер и принтер. Так как я никогда не ограничивалась только заграничными поездками, а придумывала и организовывала туры по России и туры выходного дня, у меня практически сразу всё начало развиваться», — вспоминает Светлана.

По словам девушки, она одной из первых вместе с коллегой из другого агентства начала организовывать автобусные туры в Соль-Илецк. Недавно Светлана организовала тур на зимний Байкал и тоже поехала, хотя признаётся, что с трудом переносит холод.

Помимо туристической сферы, во время разгара пандемии Светлана начала заниматься развитием социальных сетей. Девушка прошла несколько курсов, стала активно использовать свой блог в Instagram* как площадку, где можно рассказывать обо всех поездках, которые она организует.

Женский клуб для себя и не только

Создать женский клуб «Svetские дамы» Светлана решила во время пандемии. По её словам, женщины должны были научиться отдыхать и уделять время себе. Весь 2021 год она организовывала для тагильчанок и жительниц других городов spa-девичники, где девушки посещали баню, гуляли на свежем воздухе, участвовали в конкурсах и получали подарки. Позднее эти поездки переросли в женский клуб и перестали ограничиваться одним мероприятием.

«После каждого spa-девичника я снимала видео и выкладывала в соцсетях. Я “пилила” такие сторис, что людям было интересно. На это у меня был очень большой отклик, и я продолжила, а сейчас мы с радостью посещаем с девушками и другие мероприятия», — рассказывает Светлана.

Клуб могут свободно посещать девушки и женщины любого возраста. Сейчас Светлана ищет и организовывает для них интересные мероприятия и встречи. Её клуб посещают женщины разных профессий: от крановщиц из литейного цеха до бизнес-леди. Чтобы попасть в него, достаточно написать Светлане в социальных сетях.

«Благодаря этим душевным spa-девичникам, на которые я возила год девчонок из нашего и близлежащих городов, в моём кругу появлялось всё больше и больше классных женщин, которые получали огромное удовольствие от такого времяпрепровождения. Когда в 2021 году я свозила за город более сотни девчонок, поняла, что хочу делать мероприятия не только такого плана. И так появился мой женский клуб “SVETские дамы”, который очень быстро растёт и набирает обороты, чему я безгранично счастлива», — делится Светлана.

О нюансах турбизнеса в пандемию

Для того чтобы отдых запомнился людям надолго, нужно наполнять его впечатлениями, убеждена Светлана. На spa-девичниках и в более масштабных поездках она всегда разыгрывает призы от партнёров её турфирмы, устраивает конкурсы или просто дарит подарки. В заграничных путешествиях она может внезапно добавить в программу что-то новое, ориентируясь на людей и их настроение. Светлана рассказывает, что всегда придумывает, как можно удивить своих клиентов. Так, она может сделать гостю или семье сюрприз в виде бутылочки шампанского или фруктов в номер. Девушка считает, что из таких мелочей и складывается общее впечатление от путешествия.

Ситуация на туристическом рынке постоянно меняется, говорит Светлана, особенно это ощутимо в последние два месяца. Бизнес-леди предупреждает своих туристов о возможных трудностях в отдыхе за границей, но если клиент очень хочет, ему обязательно подберут подходящий вариант. Так, сегодня туристы из Свердловской области могут улететь в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Армению и Узбекистан.

«Это боль всех турагентств. За последние три года это уже второй случай, когда ты буквально остаёшься без работы в разгар сезона. Именно поэтому я считаю, что в туризме может работать только оптимист. К концу мая обещают запустить чартерные рейсы для россиян в Турцию, об этом недавно заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. И я верю, что летом Турция случится, и все турагенты России будут счастливы», — делится Светлана.

Курсы для начинающих турагентов

Когда накапливается большой опыт в определённой сфере, появляется потребность им делиться. Поэтому осенью Светлана уже во второй раз запустит курс для начинающих турагентов «Турагент-универсал». Первый поток был рассчитан на три недели, это были онлайн-уроки разного уровня. Всем обучающимся Светлана каждый день давала домашнее задание и проводила консультации после.

Сейчас, делится девушка, она будет переделывать программу и, возможно, переориентирует её на внутренний туризм. Кроме того, новому потоку учеников она расскажет об аннулировании туров и о том, как вести соцсети. Также Светлана планирует запустить курс об авторских турах, которыми занимается много лет.

Если вы тоже хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», присылайте на почту probusiness@mstrok.ru заявки в свободной форме. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные. Участниками проекта могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели.

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