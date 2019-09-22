Курский сенатор обратился в СК с просьбой возбудить уголовное дело против спародировавшего его юмориста (ВИДЕО)

Член Совета Федерации и бывший губернатор Курской области Александр Михайлов обратился в Следственный комитет с просьбой привлечь к уголовной ответственности юмориста Антона Сасина, снявшего на него пародию.

Антон Сасин ведёт видеоблог «Твой бывший», в котором он разместил пародийное видео о поездке чиновника к «самому». Несмотря на то что видеозапись начинается с предупреждения о том, что ролик носит исключительно юмористический характер, а сходство с реальными персонажами и событиями случайно, экс-губернатор узнал в вымышленном персонаже себя и обратился с жалобой в правоохранительные органы.

«В СК меня пригласили в четверг и в пятницу. Попросили дать объяснительную, как я придумал свой ютуб-канал. Два месяца назад меня с тем же вопросом вызывала другая структура полиции. И между этими встречами был звонок из третьей. Все три раза спрашивали: долго ли вы собираетесь ещё заниматься “этим”. Речь идёт о всём творчестве на канале», — рассказал Сасин.

По данным блогера, Михайлов просит возбудить уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.