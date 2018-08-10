Курс доллара впервые за два года поднялся выше 67 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи превысил 67 рублей за единицу американской валюты. В последний раз курс доллара находился выше отметки 67 рублей 3 августа 2016 года.

Курс евро в первые минуты торгов на Московской бирже немного снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии. За евро, по состоянию на 10:02 мск, давали 76,81 рубля (–10 копеек).

Курс российской валюты снижается несколько дней подряд. Большинство биржевых аналитиков связывают ослабление рубля с ожиданием новых американских санкций.