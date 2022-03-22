Курьер, рекламный агент, промоутер. Мэрия Нижнего Тагила обеспечит рабочими местами 650 школьников на летних каникулах 

В Нижнем Тагиле администрация города обеспечит 650 школьников рабочими местами на время летних каникул. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте тагильской мэрии. Профильным управлениям администрации города совместно с Нижнетагильским центром занятости поручено провести организационную работу по информированию подростков и молодёжи о возможностях Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Школьникам предлагают поработать курьерами, разнорабочими, санитарами, лаборантами, рекламными агентами, помощниками воспитателя, библиотекарями, помощниками вожатых, мойщиками посуды, промоутерами.

Возможна подработка по благоустройству территории города, к которой допускаются подростки, имеющие прививку против клещевого энцефалита.

Отметим, в прошлом году администрация Нижнего Тагила планировала трудоустроить на лето 720 несовершеннолетних.