Курение убивает. В селе под Нижним Тагилом в пожаре погиб мужчина

Вечером 27 мая в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в селе Лая, где загорелся заброшенный дом на улице Краснознамённой. До приезда спасателей огонь тушила сельская добровольная пожарная дружина.

Тушение было осложнено плотной застройкой участка и порывистым ветром. Из-за угрозы распространения огня на соседние дома пожарные работали по повышенному рангу. На место ЧП прибыли три расчёта МЧС. Огонь распространился на площади 30 кв. метров. Обгорели стены, перекрытия и домашние вещи.

При тушении было обнаружено тело мужчины. По информации ИА «Все новости», личность погибшего устанавливается — это мужчина 30-40 лет, который проживал в доме родственников и вёл асоциальный образ жизни.

Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.