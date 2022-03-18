Купил аудиоплеер и игровую приставку. В Нижнем Тагиле осудили сотрудника ИК-12, развлекавшего зэков 

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд оштрафовал сотрудника исправительной колонии № 12 Никиту А. Как сообщил заместитель прокурора Ленинского района Евгений Шалин, мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Следствием установлено, что обвиняемый работал в ФКУ ИК-12 техником группы инженерно-технического обеспечения. С 1 декабря 2020 года по 17 января 2021 года он за взятку от осуждённых в размере 5006 рублей пронёс на территорию колонии пять аудиоплееров, игровую приставку и два мобильных телефона. Эти предметы подсудимый передал одному из осуждённых в кабинете мастерской.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Никиту А. виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Он должен выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.