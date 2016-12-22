Купи картину – спаси ребёнка. В Нижнем Тагиле пройдёт рождественский благотворительный аукцион

23 декабря в музее изобразительных искусств пройдёт вечер «В ожидании Рождества». Музей будет открыт с 5 до 11 часов вечера. Организаторы обещают, что томиться в ожидании Рождества не придётся: в программе заявлены кулинарные и художественные мастер-классы, живая классическая музыка, театральные и вокальные выступления, ярмарки мастеров, театрализованные новогодние экскурсии, литературные вечера и благотворительный аукцион от фонда «Живи, малыш».

«Несколько раз мы объявляли благотворительные акции в помощь бездомным животным, решили пойти дальше, внести, если получится, более весомый вклад. Фонд "Живи, малыш" – самый заметный в нашем регионе, я давно наблюдаю за ним и искренне восхищаюсь, поэтому и обратились туда», – рассказала заведующая отделом по работе с посетителями музея изобразительных искусств Дарья Гудкова.

Суть аукциона проста: любой желающий приобретает представленные лоты – картины, рисунки, игрушки, – а вырученные средства направляются в благотворительный фонд «Живи, малыш». Лоты созданы детьми и профессиональными мастерами.

«Сначала было опасение, что не соберём достаточное количество хороших работ, однако дети с педагогами и родителями активно откликнулись на акцию. Интересно, что и профессиональные художники, которые обычно сами зарабатывают на музейных аукционах, также несут произведения. Это радостно, что люди самые разные объединились в этом деле и хотят помочь, кто как может», – отметила Дарья Гудкова.

В итоге свои работы предоставили мастера Наталья Бортнова, Николай Грачиков, Надежда Гундырева, Наталья Кузнецова, Елена Чебакова, Богдан Долматов и Владимир Истомин. Украшением любого дома станут яркие оригинальные работы воспитанников детских садов, школы искусств и художественной студии.

Стартовая цена детских работ на аукционе – 100 рублей, профессиональных – 300 рублей. Это тот случай, говорят в музее, когда из-за одной незначительной покупки ты можешь по праву гордиться собой.

«Помимо аукциона, мы запустили ещё и ярмарку, выставили рисунки и поделки в музейном зале. Посетители выбирают то, что им понравилось, забирают, а денежку, какую посчитают нужной, опускают в ящик фонда».

Благотворительный аукцион начнётся 23 декабря в 19:00 в музее изобразительных искусств. Для входа на праздничный вечер необходимо приобрести билет.

Агентство новостей «Между строк»