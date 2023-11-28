Культурный обмен. Оркестр «Демидов-камерата» представил сказку «Пиноккио» в Екатеринбурге в ответ на прошедший ранее в Нижнем Тагиле концерт Свердловской государственной детской филармонии

В прошедшую субботу нижнетагильский оркестр «Демидов-камерата» и чтец — журналист Александр Мартиросов выступили в Екатеринбурге на сцене Свердловской государственной детской филармонии, где представили сказку «Пиноккио» (6+).

Музыкальная история сопровождалась визуальным рядом от нейросетей и музыкой Моцарта, Портмана, Россини и Марианелли.

Выступление тагильских артистов в Екатеринбурге — это ответный визит на прошедший в Нижнем Тагиле концерт-спектакль «Приключения Тома Сойера» (6+) от Джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии.

«Это один из примеров обменных гастролей — так называют формат взаимодействия между организациями культуры, который выгоден всем. Аудитория получает новые события в репертуаре любимых концертных площадок, а коллективы — возможность себя показать и других посмотреть, да и город наш прославить. Иными словами, импульс к творческому развитию!» — отмечают в Нижнетагильской филармонии.