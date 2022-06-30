Культурные выходные в Москве: небанальный маршрут по следам уличных художников 

Москва — это не только Красная площадь, Третьяковская галерея, ГУМ и лучшие рестораны страны. Сегодня столица России привлекает всё больше ценителей современного искусства и стрит-арта. На столичных площадях и улицах за последние 10–15 лет появились десятки потрясающих изображений, авторами которых стали ведущие российские и иностранные художники. Вместе с официальным туристическим порталом Москвы Discover Moscow АН «Между строк» составило интересный маршрут для нетривиального уик-энда в Москве по следам уличных художников. Читайте, вдохновляйтесь и планируйте своё путешествие вместе с сервисом RUSSPASS, на котором можно приобрести билеты и забронировать отели.

Большая Новодмитровская, 36, стр. 2 (метро «Дмитровская»)

На территории бывшего хрустально-стекольного завода в 2009 году открылось одно из первых в России креативных пространств. Его создатели решили объединить творческих предпринимателей в сообщество. Идея оказалась удачной, и за небольшой промежуток времени цеха и строения на территории «Флакона» заполнили сотни молодых компаний.

Девизом дизайн-завода стала фраза «Творите, что хотите!». И этот принцип легко транслируется на облик зданий. Арендаторы и владельцы «Флакона» активно меняли фасады, часто приглашая к оформлению граффитистов. Сегодня дизайн-завод можно назвать музеем стрит-арта под открытым небом. Здесь представлены все основные виды уличного искусства: граффити, муралы, арт-объекты. Пожалуй, самым популярным у любителей селфи является торчащий из кирпичной стены троллейбус.

Кроме знакомства со стрит-артом, на «Флаконе» можно приятно провести время в отличных кафе и магазинчиках с уникальными товарами местных дизайнеров. А если вам повезёт и ваш визит совпадёт с одним из тематических фестивалей, которые регулярно здесь проводятся, вы рискуете остаться на целый день.

Земляной Вал, 33 (метро «Курская» или «Чкаловская»)

Торговый центр «Атриум» на площади перед Курским вокзалом, построенный в 2002 году, можно смело назвать столичной витриной стрит-арта. В 2018 году администрация ТЦ инициировала специальный проект Artrium, в рамках которого глухие фасады были превращены в «холсты» для творчества современных граффитистов.

Первыми авторами стали 11 российских и иностранных художников. Благодаря их стараниям на здании ТЦ появились гигантские красочные изображения, каждое из которых было органично связано с местом расположения и при этом вписывалось в общую композицию, дополняя остальные работы. С тех пор на фасадах «Атриума» периодически появляются новые муралы и граффити, радующие горожан неординарными образами и неповторимыми графическими и живописными техниками.

Одной из самых ярких и приковывающих взгляды работ стало каллиграфическое граффити известного российского художника Покраса Лампаса «Лабиринт Атриума». Оно расположено в переходе от Курского вокзала в торговый центр. Райтер расписал в своей хорошо узнаваемой манере половину перехода словами «ĤØᑭΣ / НАDΣЖДÅ / Надежда, Ł0ƲΣ / ЛЮচØƁb / Любовь, ÇᖇΞА卞Σ / СѺƷDÅƁΔŪ / Создавай» на двух языках.

Обязательно познакомьтесь с этим произведением уличного искусства, оно не оставит вас равнодушным. Поскольку перекрытие перехода сделано из зеркальных гнутых панелей, создаётся интересный иллюзорный эффект — надписи Покраса Лампаса множатся и искажают пространство, превращая его в фантастический каллиграфический лабиринт.

Музей стрит-арта, в который превратился за несколько лет ТЦ «Атриум», — это только начало целого комплекса креативных пространств и культурных центров, расположившихся в бывших промышленных цехах, сосредоточенных вокруг вокзала. Недавно эти пространства объединились в проект «Арт Квартал» — в каждом из них есть свои граффити и инсталляции, достойные внимания.

Так, в 100 метрах от «Атриума», на стене, отделяющей железнодорожные пути от дороги в сторону центра современного искусства «Винзавод» и центра дизайна ARTPLAY, в этом году открылась выставка уличного искусства «Архитектура слова», состоящая из пяти работ российских граффитистов, отобранных на основе конкурса. Выставка будет работать до сентября 2022 года, а потом стены украсят новые граффити. По замыслу кураторов проекта, стена станет постоянной городской площадкой для стрит-арта.

4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6 (метро «Курская» или «Чкаловская»)

«Винзавод» — если не первый, то точно самый известный в Москве центр современного искусства. Даже расположение его примечательно — в цехах бывшего комбината виноградных и десертных вин. Он открылся в 2007 году, и с тех пор численность посетителей только растёт. В кластере постоянно творят и экспонируются лучшие современные художники, графитисты и дизайнеры России и мира. Время от времени здесь проходят выставки инсталляций и стрит-арта. Например, сейчас любители арта могут познакомиться с программой Urban Art Camp для подростков, включающей пять занятий по граффити.

Нижняя Сыромятническая ул., 10 (метро «Курская» или «Чкаловская»)

Чуть дальше от вокзала, ближе к реке Яузе, находится Центр дизайна ARTPLAY — большой творческий кластер, открывшийся в 2008 году в помещениях бывшего завода «Манометр». В центре работают компании, связанные с дизайном и архитектурой, в том числе несколько творческих школ. Администрация центра с удовольствием предоставляет резидентам возможность для креативной трансформации существующих помещений и насыщения среды различными арт-объектами.

Сегодня привлекающими глаз граффити расписаны большинство строений на территории кластера. Многие из них созданы ведущими российскими и иностранными художниками. Главной отличительной особенностью работ является соединение архитектуры здания с графическими образами, дополняющими и в некоторых случаях изменяющими её.

Мы рассказали лишь о нескольких местах сосредоточения произведений стрит-арта, но интересные граффити в Москве можно увидеть практически везде: в центре и в спальных районах, в промышленных зонах и в парках. Сегодня благодаря поддержке правительства Москвы на смену вандализму приходит искусство, которое доступно каждому.