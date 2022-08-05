Кулинарные мастер-классы и настоящая пожарная машина. История создания пивного ресторана «Пожарка» в Нижнем Тагиле

В 2020 году на улицах Нижнего Тагила появились рекламные баннеры об открытии ресторана «Пожарка» на ГГМ. Многие ждали этого события, но ресторан всё не открывался. Пандемия коронавируса поменяла планы создателей, но, преодолев все сложности, они запустили проект с необычной атмосферой настоящей пожарной части и интересной кухней. В декабре 2021 года «Пожарку» посетили первые гости, и всего спустя полгода ресторан на ГГМ обрёл преданных, постоянных посетителей. В рамках спецпроекта «PRO бизнес», который АН «Между строк» реализует вместе со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, директор ресторана Андрей Земзюлин рассказал о своём первом бизнес-проекте и главных особенностях уникального ресторана Гальянки.

Андрей Земзюлин всю жизнь работал в общепите и знает о нём всё. Идея открыть заведение такого формата появилась у тагильчанина довольно давно.

«Формат подсмотрел в Екатеринбурге около 10 лет назад, когда зашёл пообедать в заведение с таким же названием — “Пожарка”. Раньше в Екатеринбурге была небольшая сеть из двух заведений, но она закрылась примерно в 2015 году. Тогда мне очень понравилось это место, и идея открыть что-то подобное у себя в городе меня не отпускала», — делится Андрей Земзюлин.



Директор «Пожарки» Андрей Земзюлин



В итоге, по словам предпринимателя, в Нижнем Тагиле удалось создать уникальное место, где учли все моменты, которые не нравились в предыдущих ресторанах. Главной изюминкой «Пожарки» и любимым местом детей стал настоящий пожарный автомобиль, установленный возле летней веранды заведения. Приобрести пожарную машину было непросто, рассказывает Андрей. Её искали полтора месяца, но всё же на одном из сайтов спецтехнику удалось заказать.

Перед открытием ресторана его создатели консультировались с сотрудниками пожарной охраны по поводу оформления пространств. Они приносили старую амуницию: спецодежду, каски, противогазы и оборудование, которым пользуются во время тушения пожаров. Дизайн, говорит Андрей Земзюлин, продумывали и рисовали с коллегами самостоятельно. Вдохновлялись пожарными частями и всем, что с ними связано.

Андрей рассказывает, что изначально делал ставку на то, что «Пожарка» станет не только местом отдыха взрослых, но и любимым рестораном детей.

«Открываясь на Гальянке, мы понимали, что это спальный район и здесь очень много семей, поэтому мы хотели, чтобы нас не воспринимали только как пивной ресторан. Мы хотели стать местом, куда можно прийти всей семьёй, чтобы каждый здесь был счастлив. Иногда нам пишут комментарии: “Как же так, в пивной ресторан с детьми?” Но люди не до конца понимают, что мы делали такое пространство, где будет весело и взрослым, и детям. Летом на веранде вообще прекрасная возможность провести время всей семьёй», — рассказывает предприниматель.

Регулярно в «Пожарке» проходят детские праздники. Главная любимица малышей, да и их родителей тоже, — пожарная машина и установленная рядом с ней пенная пушка.

Помимо семейных мероприятий, в ресторане проводят кулинарные мастер-классы. Этим летом гости «Пожарки» готовили датские бутерброды — сморреброды. Для подобных мастер-классов в зависимости от заявленного блюда ресторан заказывает разные сорта пенного. Кулинарный мастер-класс можно организовать на корпоратив или день рождения. Некоторые пары, планируя романтическое свидание, просят провести для них урок по созданию десертов.

Организуют необычные посиделки раз в месяц под руководством шеф-повара Максима Сергеева, с которым Андрей Земзюлин запускал проект. Сам Андрей Земзюлин до открытия ресторана работал поваром и шеф-поваром, а затем решил открыть собственное заведение. Предприниматель получил профильное образование в Нижнем Тагиле в торговом техникуме и высшее — в УрГЭУ в Екатеринбурге. «Пожарка» — это его первый полноценный проект.

«Коронавирус не давал открыться практически три года, приходилось сдавать оборудование, искать новых поставщиков. Все эти факторы очень тормозили процесс. Планы были одни, но жизнь внесла корректировки. Тогда рос курс, оборудование из Европы приходилось ждать. Но бросать свою идею на полпути смысла не было», — говорит Андрей Земзюлин.

При подготовке к открытию ресторана меню помогал разрабатывать приглашённый из Екатеринбурга шеф-повар Михаил Аракелов. Сейчас в команде «Пожарки» работает около 30 человек. О них директор отзывается как о классных и активных ребятах. Андрей признаётся, что его по-прежнему тянет на кухню, но теперь не всегда есть возможность поруководить творческим кулинарным процессом. Говорит, быть руководителем не менее интересно.

«Набрать команду было легко, пришли активные ребята, которые понимали, что такого места до этого в Нижнем Тагиле не было. Когда при открытии мы сказали, что будем строить летнюю веранду, да ещё и с пожарной машиной, у них загорелись глаза», — вспоминает Андрей.

Предприниматель говорит, что общепит — это один из самых сложных бизнесов, потому что в ресторане всё зависит от эмоций гостей. Андрей убеждён, что на успех заведения влияет команда. Все должны работать в связке — повара, официанты и даже гардеробщик.

Если вы тоже хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», присылайте на почту probusiness@mstrok.ru свои заявки. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные. Участниками проекта могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели.