Кукла детей-сирот из Нижнего Тагила вышла в финал всероссийского творческого конкурса при МВД. Тагильские полицейские просят поддержать земляков «лайками»

Творческая работа воспитанников социально-реабилитационного центра № 5 Дзержинского района Нижнего Тагила вышла в финал всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Стёпа — 2020». 13-летние Люба Махалова и Лиза Рыжова вместе с 15-летней Настей Мелехиной победили в региональном отборочном туре и получили право представлять область на федеральном уровне.

Ежегодный конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа» реализуется в преддверии Международного дня защиты детей с 2013 года и проходит при поддержке Общественного совета при МВД России. По условиям конкурса дети от 6 до 14 лет, используя различные материалы (гипс, пластилин, текстиль, глину, картон и т. д.), изготавливают различные тематические поделки, посвящённые сотрудникам правопорядка.

Сотрудники полиции Нижнего Тагила просят горожан принять активное участие в голосовании и поддержать земляков. Победитель конкурса определится 31 мая.