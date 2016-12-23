Куйвашев обошёл Мединского и Навального в рейтинге медиаперсон-2016

«Медиалогия» опубликовала рейтинг российских персон, которые наиболее часто упоминались в СМИ в 2016 году. Согласно выводам экспертов, больше всего журналисты писали о президенте РФ Владимире Путине (2 млн сообщений), премьер-министре Дмитрии Медведеве (574 тысячи материалов) и пресс-секретаре главы государства Дмитрии Пескове (российские издания и телеканалы опубликовали более 250 тысяч его заявлений).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял в рейтинге медиаперсон 24-е место, обогнав по числу упоминаний в СМИ министра культуры РФ Владимира Мединского (25-е место), оппозиционного политика Алексея Навального (26-е место) и лидера ЛДПР Владимира Жириновского (27-е место). Главе Челябинской области Борису Дубровскому (29-е место) также удалось обойти федеральных политиков, в том числе председателя ЦИК Эллу Памфилову (30-е место) и зампредседателя правительства РФ Дмитрия Рогозина (31-е место).

В рейтинг самых популярных медиаперсон также попали мэр Москвы Сергей Собянин и глава МИД Сергей Лавров (4-е и 5-е места соответственно), вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко (7-е место), патриарх Московский и всея Руси Кирилл (8-е место), главы Чечни Рамзан Кадыров (9-е место) и Республики Крым Сергей Аксёнов (12-е место), уволенный президентом в связи с утратой доверия экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев (10-е место). Глава «Роснефти» Игорь Сечин расположился лишь на третьем с конца месте – 38-м.

В компании отмечают, что медиарейтинг-2016 построен по количеству сообщений в российских СМИ на основе базы, включающей порядка 35 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Вечерние ведомости»