Кудрин предложил отменить в России валютный контроль

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предложил отменить валютный контроль в России, со ссылкой на доклад организации пишет РБК. По мнению экспертов, валютный контроль в настоящее время слишком обременителен для бизнеса, а вот отказ от него, как считают специалисты, повысит экономическую активность.

В новом докладе ЦСР, посвящённом либерализации валютного регулирования в России, говорится о необходимости до 2019 года снять все ограничения на проведение валютных операций за пределами РФ между российскими валютными резидентами, при этом внутри страны рубль должен оставаться единственным законным платёжным средством.

Действующие в России валютные ограничения сохранились со времён СССР, когда государство имело исключительное право на совершение операций с валютными ценностями. Сейчас, по мнению авторов доклада, они создают необоснованные преграды для лиц, признаваемых валютными резидентами.