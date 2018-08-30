Кудрин назвал оправданным мнение о масштабной коррупции во власти

В России распространено воровство бюджетных денег и коррумпированность на всех уровнях власти, заявил «Коммерсанту» председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», — сказал Кудрин.

Он констатировал, что в России не хватает государственных и общественных институтов «для сдерживания воровства».

«Содействовать борьбе с коррупцией должно всё: и свобода слова, и политическая конкуренция, и фактическая, реальная подотчётность органов власти своим избирателям», — указал Кудрин.

По его словам, в России, в частности, до сих пор не научились работать с ценами госконтрактов. Приоритетом Кудрин назвал проверку госзакупок, поскольку «это самая сложная и самая коррупционная сфера». Если общество считает, что госресурсы разбазариваются и воруются, то это является и недоработкой в том числе Счётной палаты, отметил Кудрин. При этом он добавил, что с антикоррупционным запросом «не всё так просто».