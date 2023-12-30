Куда сходить в новогодние каникулы в Нижнем Тагиле с 30 декабря по 8 января

О том, чем заняться в новогодние праздники

Все ещё нет планов на новогодние каникулы? Можем предположить, что в первую очередь хочется выспаться, остаться дома, включить хороший фильм, приготовить что-то вкусное и окружить себя уютом. Понимаем, но заботливо советуем провести эти праздники интересно и вне дома. У нас есть несколько идей, где послушать хорошую музыку, смастерить подарки вместе с детьми и даже поучаствовать в забеге. Надеемся, что старые добрые прогулки в лесу, парке, катание на коньках, лыжах и прочие зимние забавы вы и так не забудете.

30 декабря в 13:00

Спектакль театра «Ку-кушка» «Бом-бом-бом!» (0+)

в Музее наличников (Черноисточинск, Кирова, 2а)

Спектакль для малышей расскажет историю о пингвинёнке, выращенном теплом и заботой циркового коллектива. В театре считают, что эта история символизирует начало пути актёра, открывающего для себя мир искусства. Дети до 2 лет могут посетить спектакль бесплатно. Заявки от групп принимают по телефону 8 (982) 719-49-45 (Елена). Доехать до места можно на автобусах № 104, 146 Нижний Тагил (вокзал) — Черноисточинск (центр).

30 декабря в 23:00

Диджей-сеты (18+)

в баре «Гора» (Огаркова, 2)

Новогоднее настроение в баре будут дарить диджеи. Мероприятие отлично подойдёт, чтобы потанцевать и поднять себе настроение.

31 декабря

Готовимся к празднику, доделываем все дела и салатики.

1 января в 12:00

Забег обещаний (0+)

Старт в парке имени Бондина

Забег обещаний — это не простая пробежка. У каждого участника будет свой нагрудный номер, на котором нужно написать самые заветные цели и желания на 2024 год. На мероприятие можно прийти с детьми. Участники пробегут символическую дистанцию — 2024 метра. Можно пробежать, а можно прогуляться. Мероприятие бесплатно, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте 1jan.run/

2 января в 14:00

Лекция «В лесу родилась ёлочка» (12+)

в Историко-краеведческом музее (Ленина, 1)

Как появились любимые персонажи новогодних праздников — Дед Мороз и Снегурочка — и как создавалась известная новогодняя песня «В лесу родилась ёлочка», расскажут на лекции.

3 января в 15:00

Интерактивное мероприятие «В Новогоднем лесу» (6+)

в выставочных залах музея-заповедника (Ленина, 1)

Здесь можно отправиться в путешествие на поиски символа 2024 года — дракона, который исчез при загадочных обстоятельствах в лесу, чтобы спасти Новый год. Мероприятие отлично подойдёт для того, чтобы познакомить детей с обитателями уральской тайги.

3, 4, 5 января с 16:00 до 17:00

Новогодние праздники для всех «Главная лесная ёлка» (0+)

в этнопарке «Ермаково городище»

Новогодние забавы и приключения у ёлки с конкурсами, сюрпризами и подарками ждут гостей этнопарка. Вход в парк платный, мероприятие ориентировано на семейное времяпрепровождение. По всем вопросам можно звонить по телефону 8 (982) 749-74-11.

3, 4 января в 11:00 и 17:00

Ёлка в Доме музыки (6+)

в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31)

Музыкальная сказка в компании живого оркестра — эстрадно-духового «Тагил-бэнда», а также озорных снеговиков, Лешего, Кикиморы, Бабы-яги и Деда Мороза. В основе истории — пьеса уральского драматурга Анны Богачёвой «Как стать Снегурочкой». Музыка Ольги Кайгородовой, постановка Татьяны Исаевой.

4 января в 12:00

Благотворительный спектакль «Вертеп» для детей с ОВЗ (6+)

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4)



В Европе по сей день существует многовековая традиция на Рождество ставить в доме вертеп. Кто-то его покупает в магазине или на ярмарке, кто-то предпочитает мастерить сам. В России вертепы с 1917 года были запрещены. Возрождение этой традиции началось в 1980-х, и в последние годы вертепная драма пользуется широкой популярностью. Фольклорные коллективы «Тагильская слобода» и «Щастье» возродили это действо и готовы показать его посетителям музея. Предварительная запись возможна через сообщение в группе музея или по телефону 8 (3435) 25-26-47.

4 января в 12:00

Интерактивное мероприятие «Я — мультипликатор» (6+)

в историко-техническом музее «Дом Черепановых» (Верхняя Черепанова, 1)

Мультфильмы любят все, но мало кто знает, как они устроены. Загляните в мультипликационную мастерскую, в которой совершаются настоящие чудеса по оживлению нарисованных картинок.

5 января в 15.00

Мастер-класс «Крафтовый домик-подсвечник» (6+)

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4)



Создать новогоднее украшение не поздно и в новогодние каникулы. Небольшой подсвечник для светодиодной свечи станет прекрасным украшением интерьера, а также может быть милым подарком к Рождеству. Мероприятие платное, запись по телефону 8 (3435) 25-26-47.

5 января в 15:00

Мастер-класс по живописи «Зимние птички» (12+)

в мастерской «Фартук» (Красноармейская, 77)

Зима — это время триумфа снегиря. Его ярко-красная грудка живописно контрастирует с белым снегом, давая повод для вдохновения художникам. Приходите в мастерскую, чтобы написать красивых птичек. Стоимость мастер-класса зависит от размера выбранного холста. Запись по телефону 8 (982) 61-000-21 (Татьяна).

5 января в 19:00

Концерт группы «Третья цифра» (18+)

в баре «Гора» (Огаркова, 2)

Попеть любимые песни и просто хорошо провести время можно в этот вечер в знакомом баре.

6 января в 13:00

«Новогоднее путешествие» (6+)

в Историко-краеведческом музее (Ленина, 1)

Путешествие перенесёт вас на несколько столетий назад, где вы сможете узнать, когда и как праздновали Новый год, какие традиции соблюдались, всегда ли ёлка была главным украшением праздника и какие подарки дарили родным и близким. Вас ждут весёлые задания, ребусы, загадки и мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки в традиции XIX века, а в завершении все напишут письмо Деду Морозу.

6 января в 15:00

Экскурсия «Тагильская мадонна» (12+)

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7)



Настоящей жемчужиной коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств является картина «Святое семейство», она же «Мадонна дель Пополо», более известная как «Тагильская Мадонна». В 2024 году исполняется 100 лет со дня, когда картина была найдена в Нижнем Тагиле в одном из старинных домов.

6 января в 19:00

Концерт клуба живой музыки «Труба» (18+)

в кафе «Старый Тбилиси» (Красноармейская, 42а)

Музыкальный новогодний вечер в сопровождении живой музыки от тагильских исполнителей: танцевальная музыка от Ильи Юрканцева, мелодии электророяля от Артура Севостьянова, саксофон Данила Ветошкина, танцевальные песни Дмитрия Перова и хиты русского рока от исполнителя Mister X.

7 января в 12:00 и 15:00

Мастер-класс «Новогоднее киригами» (12+)

в выставочных залах музея-заповедника (Ленина, 1)

Однажды японский архитектор Масахиро Тятани придумал удивительную технику создания объёмных фигурок и открыток с помощью ножниц. В музее тагильчан приглашают смастерить авторскую новогоднюю открытку, которая станет украшением праздничного интерьера.

8 января в 12:00 и 15:00

Квест «Как появился дракон» (6+)

в Музее природы и охраны окружающей среды (Ленина, 1а)

Выполняя задания квеста, попробуйте отгадать названия животных, которые являются ближайшими родственниками дракона. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (909) 017-16-63.