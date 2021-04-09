Кто и как в Нижнем Тагиле борется с контрафактом. Рейд силовиков и общественников по злачным местам глазами журналиста АН «Между строк»

Вчера, 8 апреля, сотрудники полиции вместе с координатором проекта «Народный контроль» в Нижнем Тагиле Ильёй Силяевым проверили три торговые точки города. Журналист АН «Между строк» побывал на очередном рейде по магазинам и пообщался с общественником.

Проект «Народный контроль» партии «Единая Россия» работает с 2010 года. В Свердловской области общественники начали свою деятельность в 2013 году. Координатором проекта в регионе стал Дмитрий Чукреев. На сайте проекта размещена онлайн-карта, на которой жители Свердловской области могут анонимно указывать места, где, по их мнению, совершаются правонарушения. В основном свердловчане жалуются на продажу контрафактного алкоголя и табака.

У тагильчан возможность оставить жалобы на недобросовестных продавцов появилась в августе 2020 года.

Как рассказал АН «Между строк» Илья Силяев, основная задача активистов — вспомогательная. Во время оперативных действий общественники выступают в роли закупщиков.

Бывают, жалуются на неправильно поставленный забор на дороге. Но в основном это контрафактная продажа алкоголя, табака, продажа несовершеннолетним (но это редко) и торговля в ночное время», — прокомментировал Илья Силяев.



Илья Силяев



После того как на сайт поступила жалоба, общественники проверяют информацию с помощью тайных покупателей, чтобы выявить факт незаконной продажи.

«У меня есть свои закупщики, которые покупают товар. Бывает, что и я выезжаю без полиции, самостоятельно, чтобы удостовериться в незаконной торговле. И уже после этого совместно с полицией мы выезжаем на место», — рассказал общественник.

В этот раз были выбраны три магазина, где, предположительно, продавался контрафакт.

Первое место — ТЦ «Восточный». Пока основная часть оперативной группы ждала команды, тайный покупатель ходил по магазинам и искал павильон, в котором можно осуществить контрольную закупку одежды одного из известных брендов.

Как только покупателю удалось приобрести нужный товар, он сразу сообщил об этом полиции. Оперативники ОЭБ и ПК вместе с бойцами ОМОН проследовали к месту продажи. В ходе оперативных мероприятий был установлен факт реализации одежды с признаками контрафакта. После того как мешки с одеждой были загружены в автомобиль, полицейские отправились на следующую точку. Всего было изъято 159 единиц продукции.

Потом активисты с оперативной группой посетили ТЦ «Коммерсант», где также провели контрольную закупку. На этот раз была выявлена контрафактная табачная продукция. Сотрудники полиции изъяли 4780 пачек сигарет.

Третьим местом стала закусочная «У дома» по улице Калинина. Как отметил Илья Силяев, на эту точку поступило много жалоб местных жителей через сайт «Народный контроль». В ходе обследования помещений было найдено 86 бутылок алкоголя и 1487 пачек сигарет без специальных акцизных марок.

По словам Силяева, через какое-то время активисты «Народного контроля» повторно проверяют точки, где были выявлены нарушения.

«Иногда тагильчане сами пишут о возобновившейся продаже. Повторные нарушения встречаются не так часто, 50 на 50. Некоторым недобросовестным продавцам надоедает это постоянное возюканье, и они перестают этим заниматься. Были случаи, что продавцы опять начинают заниматься незаконной продажей, но уже завозят не такие крупные партии, как раньше», — рассказал АН «Между строк» Силяев.

Сейчас с каждым месяцем всё тяжелее становится выявлять недобросовестных продавцов, говорит Силяев. Нарушители стали осторожнее, продают товар только проверенным покупателям, поэтому общественникам приходится придумывать разные уловки, чтобы их поймать.