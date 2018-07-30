Ксения Собчак выступила за повышение пенсионного возраста

Телеведущая и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак в своём блоге на сайте «Эха Москвы» публично поддержала пенсионную реформу правительства. Собчак подчеркнула, что «пенсионный возраст надо было повышать ещё пять лет назад, о чём говорил и Кудрин, и я, и даже Навальный».

«Нельзя ругать власть просто потому, что сейчас "удобно" сыграть на этом — это называется популизм и политическая конъюнктура. Арифметика проста: сейчас 35 млн пенсионеров, по старости в 2040-е при неизменности возраста будет 55 млн. Число работающих при этом несколько сократится. Мы либо сейчас постепенно повышаем возраст, либо через 5-10 лет сразу обвально. Реальных альтернатив нет! Потому что, когда они платили в фонд, деньги с 2-3 работающих шли на пенсию одного пенсионера, а теперь (потому что у этих плативших тупо мало детей) будет один работающий содержать одного пенсионера! Поколение, родившее меньше детей, чем рожали их родители, неизбежно получает от пенсионной системы меньше, чем платит в неё! Это неизбежно», — указывает Собчак.

По словам телеведущей, «реформа не отбирает несуществующих денег, а лишь актуализирует мысль, что их нет. Их и так не было, поймите! Государство докладывает и дотирует ПФ [Пенсионный фонд]».

В завершении поста Собчак всё же немного критикует реформу, так как не считает её «цельной».

«Одним повышением пенсионного возраста тут не обойтись. Почему такая серьёзная реформа проводится уже в третий раз за 10 лет и меняет предыдущие варианты решения? Почему нет широкого обсуждения с экспертами по путям решения проблемы? Почему, в конце концов, наряду с возрастом не дать пенсионерам самим решать, как распоряжаться пенсией?» — рассуждает Собчак.

Ранее пенсионную реформу поддержал и журналист Владимир Познер, сказав, что в 55 лет человек полон сил, и изумившись тому, «как можно не хотеть работать в 55 лет».

«Или же надо очень не любить свою работу. Но это беда тогда. Значит, вы занимаетесь и всю жизнь занимались не своим делом. Но это — катастрофа», — говорил Познер.

Напомним, 19 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому возраст выхода на пенсию для женщин будет увеличен с 55 до 63 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет.

28 и 29 июля в большинстве городов России прошли многотысячные протестные акции против пенсионной реформы. Петицию на сайте Change.org против пенсионной реформы подписали уже 3 млн человек.