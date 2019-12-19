Крымская журналистка попросила Путина сделать лечение российских детей бесплатным

Представительница Крыма задала президенту России вопрос о сборах денег на лечение российских детей с помощью СМС-сообщений.

«Я отношусь к категории граждан, которые не могут спокойно смотреть сюжеты новостей с реквизитами для отправки СМС-сообщений для помощи детям. Возможно ли сделать так, чтобы российских детей лечили бесплатно, без квот и прочего?» — спросила журналистка.

Российское здравоохранение и так бесплатное, напомнил Путин. Он отметил, что нужно повышать коэффициент рождаемости, «наметили для этого целую систему мер». По словам Путина, в целом нужно настраивать работу по детской медицине и выводить её на должный уровень.