Крым отменит двухнедельную обсервацию для туристов из других регионов в начале следующей недели

С 15 июня в Крыму будет отменён обязательный двухнедельный карантин в обсерваторах для людей, которые приезжают на полуостров из других регионов. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«С 15 июня на территории Республики Крым полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Кроме того, также с 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации», — написал он.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был введён в регионе 17 марта. Начиная с 9 апреля все прибывающие в Крым из других регионов России должны были уйти на обязательную двухнедельную самоизоляцию, при отсутствии такой возможности граждан направляли в местные обсерваторы.

Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Крыму было подтверждено 11 новых случаев COVID-19. Всего в республике было зарегистрировано 457 случаев заболевания коронавирусом.