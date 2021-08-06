Крупнейший производитель «Спутника V» заработал на его выпуске больше 33 млрд рублей

С начала года в России выпустили в оборот около 30 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V» на общую сумму 57 миллиардов рублей, около 82% из этой суммы оказались распределены между структурами «Фармстандарта» Виктора Харитонина, со ссылкой на данные реестра Росздравнадзора пишет «Коммерсантъ».

По подсчётам издания, «Фармстандарт» ввёл в оборот почти 60% вакцины на 33,2 миллиарда рублей. По 11% приходится на компании «Лекко» (6,1 миллиарда рублей) и «Генериум» (6,5 миллиарда рублей), контролируемые Харитониным. Связанная с «Фармстандартом» компания «Биокад» выпустила вакцины на 2,2 миллиарда рублей. Около 14% «Спутника V» на 7,8 миллиарда рублей произвёл фармацевтический актив АФК «Система» «Биннофарм». На долю разработчика препарата — Центра имени Гамалеи — приходится 2,2% выпущенной вакцины на 1,3 миллиарда рублей. В компаниях не прокомментировали эти данные.

Два источника «Коммерсанта», знакомых с ситуацией, подтвердили, что большую часть введённого в оборот «Спутника V» произвели компании, связанные с «Фармстандартом» и Харитониным, так же считают в DSM Group и RNC Pharma.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов назвал маловероятным появление у «Фармстандарта» сильного конкурента в ближайшее время. По его словам, такой компанией могла бы стать «Р-Фарм», заявлявшая о выпуске вакцины, но она до сих пор не наладила производство.

По подсчётам «Коммерсанта», всего с начала года Центр Гамалеи разместил 11 контрактов на выпуск «Спутника V» общей стоимостью 95,2 миллиарда рублей.