Круглосуточные пункты вакцинации и дистанционная медпомощь. ЦГБ №1 вновь превращается в главный ковидарий Нижнего Тагила из-за роста заболеваемости COVID-19

Центральная городская больница № 1 Нижнего Тагила вновь открыла приём пациентов с COVID-19. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. О том, как организована работа больницы и поликлиник, на пресс-конференции рассказал главный врач больницы Александр Павловских.

По словам Павловских, коллектив медучреждения мобилизовался и готов принять пациентов с коронавирусной инфекцией. Для этого койки малого корпуса городской больницы перераспределили на площадях большого корпуса. Также восстановлены шлюзы для отделения инфекционных пациентов от остальных. Приёмный покой для пациентов с подозрением на COVID-19 расположился с торца здания, а приём остальных больных организован со стороны лесного массива в большом корпусе.

«Всё работает, на сегодняшний день очередей нет. Помощь оказывается в соответствии с обновлёнными рекомендациями министерства здравоохранения. Препараты у нас имеются в полном объёме и в достаточном количестве, чтобы принимать даже увеличивающийся поток пациентов», — комментирует главврач больницы.

На сегодняшний день в поликлинике при ЦГБ № 1 организована дистанционная форма работы. Теперь пациентам с признаками ОРВИ не нужно обращаться очно в поликлинику, это сделано для минимизации социальных контактов с потенциально здоровыми людьми.

«При каждой поликлинике есть кабинет неотложной инфекционной помощи, но все поликлиники на сегодняшний день организовали дистанционную форму работы. В поликлинике на Вагонке работает пять выездных бригад с 8:00 до 20:00. Бригада приезжает к пациенту на дом, ставит диагноз, берёт мазок, выдаёт больничный и лекарственные препараты для лечения от коронавируса», — рассказал Павловских.

В ЦГБ № 1 призывают тагильчан прививаться. Для этого в поликлиниках города в достаточных количествах есть три зарегистрированные вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и вакцина Чумакова.

«Привитые граждане, которые поступили в инфекционную больницу, болели в более лёгкой форме. И что самое главное — никто не умер. Мы, медики, рассматриваем каждую вакцинацию как возможно спасённую жизнь», — говорит врач.

Также медики планируют открыть круглосуточные пункты вакцинации.

«В Нижнем Тагиле откроется круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса. О том, когда он начнёт работать, сообщим дополнительно», — рассказал главный врач больницы.

Отметим, за последние сутки в Нижнем Тагиле зафиксировано 42 новых случая коронавируса. С начала пандемии инфекция зарегистрирована у 6503 тагильчан.