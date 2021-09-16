«Кросс наций» в Свердловской области из-за пандемии пройдёт в сокращённом формате

В Свердловской области всероссийский день бега «Кросс наций» в этом году пройдёт в новом формате из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает департамент информполитики региона.

В соотвествии с рекомендациями по проведению каждый город будет сам решать, проводить ли мероприятие 17–18 сентября. Но в любом случае в акции смогут участвовать не более 50 человек одновременно.

В Екатеринбурге 17 сентября в семи районах будут подготовлены восемь площадок. Все забеги пройдут с раздельным стартом — не более 50 человек одновременно стартующих с временным гандикапом между забегами. Временные слоты для 500 участников будут организованы с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 14:00, с 14:00 до 16:00.

Обязательным условием участия является прохождение онлайн-регистрации на сайте «Кросса нации — 2021», где любой желающий может выбрать предпочтительную дистанцию (от 1,5 до 2 километров).