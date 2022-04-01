«Кризис — это лучшее время для развития». Предприниматели Нижнего Тагила — о новых возможностях, санкциях и государственной поддержке 

Сегодня предприниматели Нижнего Тагила, вопреки западным санкциям и экономическим сложностям, создают новые проекты и развивают уже существующие. Журналист АН «Между строк» поговорила с тагильскими бизнесменами о том, почему кризис — идеальное время для старта, можно ли обойти санкции и какую помощь государство предлагает предпринимателям.

Первое гранд-кафе Нижнего Тагила

В конце апреля на Уральском проспекте, 91, неподалёку от популярного у жителей Гальянки экопарка на Муринских прудах, откроется первое заведение в формате гранд-кафе Nectar. Над его созданием трудится команда пироговой «Штолле», зарекомендовавшей себя как место для всей семьи с вкусной и полезной кухней.

«Нам хотелось открыть заведение в новом для города формате, сделать акцент на натуральных ингредиентах и авторских разработках. Все десерты, все блюда разрабатываются с нуля. Это будет новый формат для города по интерьеру, по меню, по подаче. Это формат заведения большого города, который мы привыкли видеть в Москве, Питере, в столицах других стран», — говорит директор «Штолле» и Nectar Лариса Кузьмина.

Работа над концепцией кафе началась давно, но свои коррективы внесла пандемия. Нынешние события также заставили команду кое-что пересмотреть. Например, некоторые позиции в меню, поскольку из-за санкций ценник на часть продуктов значительно вырос.

При этом создатели нового заведения обещают, что пообедать в Nectar смогут тагильчане с любым достатком. Все блюда будут готовиться из российских натуральных продуктов высшего качества.

Работа над созданием первого в Нижнем Тагиле гранд-кафе идёт полным ходом Работа над созданием первого в Нижнем Тагиле гранд-кафе идёт полным ходом Работа над созданием первого в Нижнем Тагиле гранд-кафе идёт полным ходом Работа над созданием первого в Нижнем Тагиле гранд-кафе идёт полным ходом

«Кафе на 50–60 мест откроется во второй половине апреля. Это хороший район, но поблизости нет никаких заведений общепита. Наши гости по дороге в экопарк смогут захватить с собой вкусный кофе с десертом. Также мы готовим интересное меню авторской кухни с блюдами, которых нет ни в одном другом заведении города», — рассказывает заместитель директора гранд-кафе Ирина Зуева.

На открытие кафе собственники взяли заём в Свердловском областном фонде поддержки предпринимателей (СОФПП). Сейчас ставки по займам для бизнеса снижены по поручению губернатора Евгения Куйвашева в рамках обеспечения стабильности экономики и социальной сферы в условиях новых санкций Запада.

Льготные займы по ставке ниже ключевой ЦБ РФ можно получить на открытие нового бизнеса, а также на развитие уже существующего. На сегодняшний день ставка по большинству займов СОФПП составляет 15% годовых, а по программам «Новый старт» и «Моногород» и вовсе 7,5% годовых.

Творческая студия для детей и взрослых

Тагильчанка Лариса Костина с 2009 года занимается социальным бизнесом в сфере творчества и производства изделий ручной работы. Сначала у Ларисы была швейная мастерская, в которой любой желающий мог пройти курсы шитья и вязания. В этом году бизнес-леди запустила новый проект — творческую студию «Орхидея» на Фрунзе, 19.

В новом творческом пространстве проводятся мастер-классы в разных техниках для детей и взрослых, а также индивидуальные занятия и арт-вечеринки. Цены на творческие мастер-классы демократичные — от 350 рублей для детей и 600 рублей для взрослых.

«Людям надоело массовое потребление вещей, сегодня актуален хендмейд. А в непростой экономической ситуации всё больше людей задумываются о том, чтобы получить полезный навык. И мы даём такой навык на курсе по вязанию и пошиву одежды. Кроме того, творчество — это возможность отвлечься от стресса. На мастер-классах человек на два-три часа забывает о внешних трудностях, заряжается хорошим настроением», — уверена Лариса Костина.

Лариса — мама двоих детей, поэтому важное направление в её творческом пространстве — детские мастер-классы, выездные праздники и выпускные. По словам хозяйки студии, у детей творчество развивает образное мышление, мелкую моторику и усидчивость.

Тагильчанка признаётся, что конкуренция в сфере креативного бизнеса в Нижнем Тагиле её нисколько не пугает. Если с каждым годом в городе становится больше творческих площадок, это говорит о том, что у горожан есть в них потребность. И она останется даже в кризисные времена.

«Кризис — это лучшее время для развития. Он даёт толчок к формированию новых идей, — уверена Лариса Костина. — Я понимаю, что в сложные экономические времена люди могут экономить на второстепенных вещах, развлечениях, но, думаю, мы найдём способ их привлечь. Например, введём акции, снизим стоимость, запустим абонементы на серии занятий. И будем сами развиваться. Сейчас я рассматриваю заём, знакомлюсь с тем, на какие субсидии для проведения социальных мастер-классов в школах, детских домах я могу рассчитывать».

Специалисты центра «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства помогут с открытием ИП, познакомят с возможностями открытия бизнеса по франшизе, проведут бесплатную консультацию по всем интересующим вопросам как начинающим, так и опытным предпринимателям. Хорошим подспорьем для руководителей может стать бесплатная помощь в ведении бухгалтерского учёта в первые три месяца после старта.

Импортозамещение и экспорт «умных домов»

Нынешние непростые экономические условия у директора крупнейшей в регионе тагильской IT-компании iRidium mobile Сергея Королёва вызывают оптимизм. Организация, преодолевшая кризисы 2008 и 2014 годов, находится на рынке уже 15 лет. Сегодня в ней трудится около 85 специалистов из разных городов России.

iRidium mobile является одной из крупных компаний по разработке систем «умный дом» в мире и единственной в России со своими мощными серверами, обеспечивающими бесперебойную работу всех систем. Около 40 процентов клиентов тагильской IT-компании находятся в странах Европы и Ближнего Востока. Но нынешние западные санкции iRidium не затронули.

«Разумеется, проблемы сегодня есть. Во-первых, мы работали с западными комплектующими, многие компоненты производятся в Тайване, и их перестали поставлять в Россию. Сейчас логистические цепочки перестраиваются, комплектующие завозятся через третьи страны. Вторая проблема — это платежи. Западные партнёры не могут оплатить наши услуги в банке, потому что России в списке стран-получателей просто нет. Западные партнёры не отказываются от нашего продукта по политическим причинам. Но они просят открыть офис за пределами России, чтобы проще было вести с нами бизнес, потому что есть на них давление. У нас в планах было открытие офиса в Дубае в конце года, но в связи с нынешними реалиями мы сделаем это раньше», — рассказал АН «Между строк» директор iRidium mobile Сергей Королёв.



Сергей Королёв



Сергей рассказывает о том, что, помимо открытия зарубежного офиса, его компания готовит к запуску новый продукт. Сегодняшняя ситуация на рынке, когда западные фирмы совершили массовый исход, освободив многие ниши, для этого подходит как нельзя лучше.

«Сегодня тема импортозамещения актуальна как никогда. Многие заказчики ищут российские аналоги, потому что ряд западных компаний повёл себя неэтично — с рынка просто взяли и ушли, проекты остались брошены, а некоторые компания отказались оказывать техподдержку, выключили свои облака, и треть функционала перестала работать. Мы российская компания, и у нас в этом плане всё стабильно. Сейчас хороший момент для выхода с новым продуктом на рынок, потому что есть запрос на всё отечественное, которое к тому же по цене более доступное. Мы оптимистично смотрим на российский рынок, а как работать с Западом, тоже знаем», — говорит руководитель.

Недавно СОФПП запустил новый сервис «Импортозамещение». С его помощью предприниматели смогут проводить закупки импортозамещающих товаров отечественного производства, аналогов санкционной продукции и оригинальных товаров, произведённых в России.

«Государство поддерживает предпринимателей, и этой поддержкой нужно пользоваться. Например, с банками я уже несколько лет не работаю вообще — получить у них деньги очень сложно. Гораздо проще взаимодействовать с фондом поддержки предпринимателей и другими государственными фондами, такими как фонды Минпромторга и содействия инновациям, которые поддерживают IT-компании. Большую консультационную помощь по текущим вопросам оказывает центр “Мой бизнес”. Мы неоднократно обращались к ним для помощи в сертификации продукции на рынке Европы», — говорит директор компании iRidium mobile Сергей Королёв.

Ещё одна новая программа СОФПП — «Антикризис-2022». В специальном разделе на сайте фонда подробно расписано, на какую финансовую и нефинансовую поддержку государства могут претендовать предприниматели в сегодняшних реалиях, а также как получить юридическую консультацию по всем вопросам, в том числе связанным с налогами для разных видов бизнеса.

За консультацией можно обратиться в центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле по адресу Мира, 2а лично или по телефону +7 (3435) 42-18-09.

Также вы можете позвонить на горячую антикризисную линию СОФПП по номеру 8 (800) 500-77-85.