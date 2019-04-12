Блогер Кристина Потупчик получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, со ссылкой на участников закрытой церемонии награждения в Кремле пишет РБК.

Закрытая церемония состоялась ещё 10 апреля, награды на ней вручал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Всего различные награды — от орденов до почётных грамот — получили около 50 человек, в числе которых были политики и деятели культуры.

Кристина Потупчик — блогер, бывший пресс-секретарь провластного молодёжного движения «Наши» и бывший пресс-секретарь Росмолодёжи. В 2012 и 2014 годах хакеры публиковали переписку, якобы принадлежащую Потупчик: из писем стало известно, что она координировала появление оплаченных провластных публикаций у известных блогеров, а также составляла отчёты о критических публикациях в отношении действующей власти.