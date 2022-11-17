Криминальному авторитету из Нижнего Тагила грозит 15 лет колонии за статус «вор в законе»

Сегодня, 17 ноября, в Красноярском краевом суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении «вора в законе» уроженца Нижнего Тагила Олега Сухочева (Сухач). Криминальный авторитет обвиняется по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Как сообщает пресс-служба суда, уголовное дело поступило в Красноярский краевой суд по подсудности из Саратовского областного суда, так как инкриминируемые Сухочеву события произошли при его нахождении в Минусинской и Енисейской тюрьмах.

«Сегодня на предварительном слушании разрешалось ходатайство подсудимого о проведении процесса с участием присяжных заседателей. Красноярский краевой суд решил, что уголовное дело Олега Сухочева будет рассматриваться с участием присяжных заседателей», — пояснили в суде.

Олег Сухочев родился в Нижнем Тагиле в 1963 году. В 2008 году он был коронован Вячеславом Иваньковым (Япончиком) и назначен «смотрящим» за Вагонкой. В 2010 году после покушения на Деда Хасана Сухач перебрался в Москву. Сразу после этого он был задержан и осуждён Хорошевским районным судом столицы на 1 год лишения свободы условно за хранение 4 граммов гашиша. По оперативной информации, Сухач был правой рукой представителя хасановской банды на Урале и занимался контролем контрабандных поставок из Казахстана.

В 2015 году Олег Сухочев был осуждён к 22 годам заключения по обвинению в вымогательстве (ст. 163 УК РФ), покушении на убийство (ст. 105 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации похищенного (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в 2009 году по заказу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осуждённого за рейдерство и организацию убийств, он пытался физически устранить курганского бизнесмена Михаила Краснова.

В марте 2022 года прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сухочева о занятии им высшего положения в преступной иерархии.

«По версии следствия, с 2008 года мужчина имеет высший криминальный статус так называемого “вора в законе” и обладает в отношении лиц, придерживающихся традиций поведения, принятых в преступном мире, властными полномочиями. Так, находясь в различных учреждениях пенитенциарной системы, обвиняемый неоднократно распределял сферы влияния в преступном мире, назначал в этих учреждениях так называемых “смотрящих”, разрешал между осуждёнными различные споры, организовывал применение к отдельным осуждённым принятых в преступном мире мер воздействия, выполнял иные действия, объективно свидетельствующие о его принадлежности к высшему криминальному статусу в преступной иерархии», — сообщают в надзорном ведомстве.

Санкции данной статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 миллионов рублей.