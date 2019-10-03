Кремль запустил процесс реформы выборов в Госдуму

Администрация президента начала сбор инициатив об изменении избирательного законодательства под выборы в Госдуму, которые должны состояться в 2021 году, со ссылкой на источники пишут «Ведомости».

«Собирают предложения и по изменению законодательства, и по новым партийным проектам, и по оценке депутатского корпуса», — рассказал собеседник издания.

Кремль получает различные предложения по реформированию правил проведения выборов в ГД от политтехнологов, представителей «Единой России» и региональных властей. Главной новацией может стать возвращение избирательных блоков. По данным издания, выборы в Хабаровском крае и Москве показали, что за счёт одномандатников единороссы могут и не получить нужное преимущество на выборах в Госдуму-2021. В связи с этим в Кремле якобы готовы «разложить яйца в разные корзины» и попытаться сохранить контроль над конституционным большинством в нижней палате парламента.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила Кремлю изменить законы о выборах. Её инициативы разделены на три части: о цифровизации выборов, о корректировке муниципального фильтра и о полной отмене досрочного голосования и голосования по открепительным талонам. Среди ключевых предложений Памфиловой — предложение установить лимит 5% на выборах глав регионов и заксобраний для сбора подписей муниципальных кандидатов. Также руководитель ЦИК хочет установить ограничение в 0,5% подписей избирателей, необходимых на любом уровне для выдвижения в депутаты, — в данный момент барьер составляет 3%.