Кремль ввёл ограничения на размер плакатов во время пресс-конференции Путина

Кремль установил ограничения для журналистов, которые будут участвовать в большой пресс-конференции Владимира Путина — представителям СМИ рекомендовали в ходе общения с президентом не использовать большие плакаты для привлечения внимания, пишет РИА Новости.

Департамент аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента разослал аккредитованным корреспондентам и обозревателям просьбу не держать в руках плакаты размером более формата А3 (297×420 миллиметров), так как это мешает работе съёмочных групп и фотографов.

Стоит отметить, что в прошлом году на пресс-конференции журналисты развернули транспарант с надписью «Нужен ваш ответ на 1 000 000 подписей против пенсионной реформы». Но он остался без комментария президента.

Предстоящая ежегодная пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года, она начнётся в 12:00 по московскому времени. На встречу с президентом аккредитовано рекордное чисто журналистов — почти две тысячи человек. По данным СМИ, федеральные телеканалы выделили в сетке вещания на пресс-конференцию с Путиным около трёх часов. В 2018 году она длилась 3 часа 43 минуты, президент ответил на 61 вопрос.