Кремль планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому будет направлено приглашение на празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года. Своё участие в мероприятии уже подтвердили 17 зарубежных лидеров.

«У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально своё участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая», — цитирует ТАСС Ушакова.

Представитель Кремля подчеркнул, что таким образом «ожидается действительно крупное международное событие, посвященное важной для нас и для всех остальных дате».

Среди уже подтвердивших свое участие — лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии, а также «многие лидеры из стран СНГ». Президент США Дональд Трамп пока не дал официального ответа на приглашение.