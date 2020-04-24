Кремль перенёс отчёт чиновников о доходах, чтобы не создавать «дополнительный негатив»

Власти решили перенести срок подачи деклараций о доходах чиновников за прошлый год, чтобы избежать «дополнительного негатива» из-за их обсуждения, со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, обсуждение доходов чиновников вызвало бы негатив у населения, особенно на фоне того, что «много бизнесов рушатся и много людей теряют работу». По словам другого источника в администрации президента, отсрочка связана с тем, что «карантин у всех, и у проверяющих тоже».

Ранее президент Владимир Путин перенёс срок, когда чиновники должны подать декларации о своих доходах, с 1 апреля на 1 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что такое решение связано с режимом самоизоляции некоторых сотрудников.

Как рассказали в «Трансперенси Интернешнл — Россия», указ Путина о переносе сроков подачи отчётности содержит ловушку, поскольку он подписан 17 апреля, а чиновники должны были предоставить сведения о доходах до 1 апреля.