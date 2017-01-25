Кремль отстранился от дискуссии о ношении хиджабов в школах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы становиться одной из сторон диалога о ношении хиджабов в школах, пишет РИА Новости. При этом Песков подчеркнул, что решение у данной проблемы есть и стороны могут найти варианты урегулирования спора.

«Вы знаете, мы не хотели бы становиться стороной в этой дискуссии в настоящий момент. Это первое. А второе – действительно, существовали разные форматы подхода к этой теме. Вы знаете, что были и судебные варианты, если я не ошибаюсь, Ставропольский край, Мордовия. Тогда были соответствующие решения Верховного суда известные. Есть такой вариант, есть иные варианты, несудебные. Но ещё раз повторяю, сейчас мы не хотели бы становиться стороной этого вопроса», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как оценивают данную ситуацию в Кремле и можно ли поставить в этом разговоре какую-либо точку.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил недоумение в связи со словами министра образования Ольги Васильевой, выступившей против ношения хиджаба в школе. Запрет на ношение в школах религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов, признал законным Верховный суд России.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости