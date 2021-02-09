Кремль отрицает планы выделить 500 млрд рублей на соцподдержку для снижения недовольства россиян

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал неправдой сообщение Reuters о том, что российские власти выделят 500 миллиардов рублей на социальную поддержку перед выборами для снижения недовольства населения, пишет «Интерфакс».

«Я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства Reuters», — ответил Песков на вопрос, правдиво ли сообщение агентства.

Журналисты у него уточнили, что конкретно в этой новости не соответствует действительности: с точки зрения целей выделения финансирования, о которых пишется в сообщении, или его объёмов.

«И то и другое не соответствует действительности. И то и другое, собственно, является неправдой, по-русски говоря», — ответил Песков.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что власти планируют выделить перед выборами в Госдуму от 500 до 580 миллиардов рублей, чтобы снизить недовольство граждан снижением уровня жизни. По сведениям агентства, Владимир Путин анонсирует эти меры в ежегодном обращении к высокопоставленным чиновникам — вероятно, имелось в виду послание к Федеральному Собранию. Источник агентства сказал, что власти решили пойти на такие меры после массовых протестов в поддержку Алексея Навального.