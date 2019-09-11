Кремль отреагирует на санкции США против силовиков Сургута, причастных к пыткам «Свидетелей Иеговы»

Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США в ответ на введённые Вашингтоном накануне санкции против сотрудников СКР по Сургуту, пишет «Коммерсантъ».

Накануне в чёрный список США попали Владимир Ермолаев и Степан Ткач, заподозренные в причастности к пыткам членов запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы».

«Департамент располагает достоверной информацией о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию "Свидетелей Иеговы" в Сургуте, в России», — сказано в заявлении Госдепартамента США.

По мнению замглавы МИД России Сергея Рябкова, новые санкции являются продолжением «полностью дискредитирующей себя, провальной линии» США. Замминистра заявил, что Россия никогда «не прогнётся» под «санкционным нажимом».

«И мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам», — заявил дипломат.

В феврале последователи организации «Свидетели Иеговы» сообщили о пытках и издевательствах, которым, по их словам, они подверглись в здании сургутского отдела СКР: верующие рассказали, что их душили пакетами, обливали водой, били электрошокерами в промежности, угрожали сексуальным насилием, а также унижали по национальному и религиозному признаку.

По версии окружного СУ СКР, подозреваемые в экстремизме иеговисты оказывали «активное сопротивление» во время задержания, что стало причиной применения к ним «боевых приемов», из-за которых у них появились травмы в виде ссадин и синяков, а следы электрических ожогов следователи называли «имитацией».

В середине августа делегация Совета по правам человека во главе с руководителем Михаилом Федотовым посетила города ХМАО, в том числе Сургут, где к общественникам массово обратились жители с жалобами на пытки со стороны силовиков. Подводя итоги этих встреч, член совета Андрей Бабушкин заявил, что «Сургут — российская столица пыток», а Федотов пообещал включить в президентский доклад историю с пытками сургутских адептов «Свидетели Иеговы».