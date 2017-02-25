Кремль опроверг информацию о приватизации РЖД

Приватизация доли в госкомпании «Российские железные дороги» не планируется, заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во время Российского инвестиционного форума в Сочи. Собеседник издания назвал приватизацию госкорпорации бессмысленной.

«Это (приватизация РЖД) не обсуждается, это просто болтовня, – сказал Иванов. – Нет экономического смысла. Финансового смысла нет, вот и всё. А на нет и суда нет».

Напомним, в начале февраля появилась информация об обсуждении в правительстве вопроса приватизации крупных активов, в том числе РЖД. Министерство экономического развития предлагало приватизировать пакет акций РЖД в 2017 году, а глава ФАС Игорь Артемьев называл целесообразной продажу 5-10% акций РЖД в следующем году. Согласно подготовленному МЭР проекту прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы, в этот период планируется сокращение госдоли в РЖД до 75% плюс 1 акция. Таким образом, речь шла о продаже 25% минус одна акция РЖД.

Позднее первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что РЖД не входит в список компаний, утверждённых кабинетом министров к приватизации.

«Когда мы обсуждали в прошлом приватизацию РЖД, речь шла о совсем небольшом пакете, который можно было бы разместить в пользу негосударственных пенсионных фондов, но сейчас и этого нет в повестке», – сказал Шувалов.

Ранее глава РЖД Олег Белозёров заявил, что, скорее всего, компания не будет приватизирована в 2017 году, это будет год обсуждения продажи. По его словам, прежде чем определять дату приватизации пакета РЖД, надо провести работу над тарифным прейскурантом, а также выполнить ряд других условий по вопросам механизмов инвестирования государства в РЖД. По мнению Белозёрова, продавать долю в РЖД предпочтительнее портфельным инвесторам. Он также отмечал, что в случае принятия решения о приватизации компании целесообразно продавать не более 5% акций.

Агентство новостей «Между строк»