Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын в конце апреля приедет в Россию по приглашению президента Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.

Место проведения встречи не уточняется, ранее южнокорейские СМИ писали, что это может быть Владивосток. Агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники ранее сообщало, что Ким Чен Ын может отправиться в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным на поезде, поскольку расстояние от Пхеньяна до Владивостока, где на следующей неделе состоится саммит, относительно близкое.

Согласно источникам Yonhap, у северокорейского лидера есть два варианта маршрута: либо через территорию Китая, либо напрямую пересечь границу КНДР и РФ в пункте Хасан. Во втором случае путь из Пхеньяна во Владивосток займёт около 10 часов. В феврале этого года Ким Чен Ын добирался около 60 часов до Вьетнама на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ким Чен Ын, руководящий КНДР с 2011 года, ни разу не встречался с Владимиром Путиным.