Кремль назвал дату большой пресс-конференции Владимира Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году состоится 19 декабря, пишет ТАСС. В течение нескольких часов глава государства будет отвечать в прямом эфире на вопросы журналистов.

Предстоящая ежегодная пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года. В 2018 году большая пресс-конференция Путина прошла 20 декабря и длилась 3 часа 43 минуты. Президент ответил на 61 вопрос.

С 20 по 22 декабря пользователи социальных сетей оставили 584 тысяч сообщений, связанных с большой пресс-конференцией Путина — больше всего интересовались ответом президента на вопрос о своей женитьбе и его заявлением о пенсионной реформе. Также интернет-пользователи хотели узнать, что ответил Путин по поводу роста цены на бензин и что бы он хотел получить на Новый год.