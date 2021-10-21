​​​​​​​Кредиторам банка «Нейва» выплатят треть долга

Кредиторам первой очереди екатеринбургского банка «Нейва» выплатят 31,02% долга, пишет Znak.com.

Представитель Агентства по страхованию вкладов, которое является ликвидатором банка, выплаты начнутся 28 октября и завершатся 28 января 2022 года. Деньги перечислят на указанные кредиторами банковские счета в безналичном порядке. Если это будет невозможно, то средства внесут на депозит нотариуса, уведомив об этом кредитора.

У «Нейвы» 894 кредитора первой очереди. Им должны больше 5,1 млрд рублей. Всего у банка 1873 кредитора на сумму больше 8,87 млрд рублей.

Напомним, 16 апреля Центральный Банк РФ отозвал лицензию у «Нейвы» за «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». В сообщении регулятора пояснялось, что «Нейвой» «в значительных объёмах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам».