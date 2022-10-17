Креативный кластер в Черноисточинске поможет новым резидентам выиграть федеральный грант

Креативный кластер «АртРезиденция» в Черноисточинске готов принять новых резидентов и помочь им выиграть грант президентского Фонда культурных инициатив (ФКИ) в области культуры и искусства. Конкурс проводится в третий раз, на него могут быть представлены проекты в области культуры и искусства, межотраслевые, сетевые культурные проекты, образовательные и наставнические проекты в сфере искусства и креативных индустрий, проекты по поддержке молодых талантов, проведению фестивалей, премий, а также проекты в области современной популярной культуры. Приём заявок стартует 20 октября.

«Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь на нашу площадку в Черноисточинск проекты от разных организаторов. Саму заявку на грант будут писать участники, мы же предоставим всю информацию по бюджету и возьмём на себя функции подрядчиков проекта с разными юридическими лицами. У нас есть все необходимые сметы на нашу площадку, а это требуется в заявке в ФКИ», — рассказала «Афише МС» куратор «АртРезиденции» Елена Кирилюк.

Стать резидентом креативного кластера в Черноисточинске может физическое или юридические лицо. Главное условие — продукт или услуга должны соответствовать одному из видов деятельности креативного кластера и быть немного «деревня style», говорят организаторы. Всё, что касается истории Урала, саморазвития, авторской музыки, сохранения традиций, а также осознанного потребления и экологичности, ждут на территории демидовского завода в Черноисточинске.

Для потенциальных резидентов кластера, которые будут участвовать в федеральном грантовом конкурсе, в Черноисточинске проведут очную встречу и экскурсию. С подробным положением о федеральном конкурсе можно ознакомиться на сайте.