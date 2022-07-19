Креативный кластер «Самородок» ищет необычного стартапера, которому подарит бесплатную аренду на три месяца

В эти выходные в Нижнем Тагиле в креативном кластере «Самородок» пройдут ярмарка и конкурс для местных предпринимателей (18+), победитель которого сможет получить три месяца бесплатной аренды помещения для своего бизнеса. По истечению этого срока за бизнесменом останется право стать резидентом помещения на постоянной основе в креативном кластере на проспекте Мира 49.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно подать заявку до 25 июля, а затем составить собственный бизнес-проект. Если его нет, но есть идея по реализации готового продукта или услуги, организаторы помогут и с этим. Образовательная сессия, где подскажут, как написать бизнес-план, пройдёт 24 июля в 13:00.

«Научиться писать проекты смогут все желающие, даже те, кто не заинтересован в резидентстве, а хочет, например, монетизировать свой талант или участвовать в грантах. Нам самим интересно посмотреть, какие проекты поступят. Сейчас есть заявки, бизнес-идеи в которых уже кажутся очень интересными. Нам хочется привлечь таких классных резидентов, но мы ограничены свободной площадью, поэтому выберем объективно лучшего, который останется после трёх месяцев бесплатного резидентства с нами в дальнейшем», — говорит руководитель креативного кластера «Самородок» Екатерина Третьякова.

На сегодняшний момент на ярмарку творческих проектов для самозанятых поступило уже около 10 заявок. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. После образовательной сессии представитель Корпорации развития Среднего Урала Светлана Маковкина поможет предпринимателям в написании индивидуальных проектов.

На ярмарку планируют принять до 40 заявок от предприимчивых тагильчан. При этом организаторы отмечают, что желающие получить площадь в аренду должны быть готовы оформиться в качестве субъекта предпринимательской деятельности, самозанятого или индивидуального предпринимателя, чтобы заключить договор резидентства. Но для тех, кто хочет только научиться писать проекты, это необязательно.