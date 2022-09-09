Красивый фонтан, крутая скейт-площадка и легендарная башня дракона. Журналист АН «Между строк» проинспектировал Парк культуры и отдыха металлургов до официального открытия 

Сегодня, 9 сентября, в 17:00 после полугодовой реконструкции откроется для посетителей Парк культуры и отдыха металлургов на Тагилстрое. На протяжении многих лет жители района просили администрацию привести в порядок зону отдыха, в 2021 году она выиграла в рейтинговом голосовании нацпроекта «Жильё и городская среда». Журналист АН «Между строк» Анна Попова побывала в парке до официального открытия и оценила произошедшие с ним изменения.

Парк культуры НТМК — один из старейших парков Нижнего Тагила, он был построен в 50-е годы прошлого столетия. В 1990-е здесь была проведена большая реконструкция, установлены новые аттракционы, но в наши дни парк пришёл в запустение и выглядел довольно печально. Конкурс на ремонт парка выиграл МУП «Тагилдорстрой», получив 95 млн 105 тысяч рублей.

Сегодня Парк металлургов напоминает место, в котором столкнулись прошлое и будущее. С одной стороны, видишь новую площадку, красивый фонтан, удобные лавочки и обновлённые тротуары.



Ура, новый туалет! В старый заходить было страшно…



С другой — дыры в асфальте, старые ржавые качели и горки.

Работы первого этапа комплексного благоустройства стартовали в апреле. Они включают реконструкцию центральной части парка. Строители заасфальтировали центральную аллею и дорожки, установили малые архитектурные формы, обустроили большую игровую площадку, воркаут- и скейт-площадки, отремонтировали входную группу и фонтан.

Восстановлены фонтан и входная группа. Установлены новые фонари, качели и урны

Но изменения, конечно, заметны уже сейчас — стало намного комфортнее и красивее. Спортивную зону с тренажёрами и большую площадку для детей построили на месте полуразрушенных лавочек и летней сцены. Радует, что ремонтники оставили фигуры дракона и башню в центре парка, которые многим жителям Тагилстроя напоминают о детстве.

Детская и спортивная площадка, которую разместили вместо полуразрушенной летней сцены

Изюминкой парка стала скейт-площадка

Радостно, что строители оставили дракона и башню в центре парка. Многим жителям Тагилстроя эти фигуры напоминают о детстве