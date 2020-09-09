«Красили попы синей краской»: Лукашенко обвинил протестующих в имитации последствий побоев

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе интервью российским госканалам заявил, что в ходе митингов в республике некоторые протестующие имитировали последствия жестоких побоев со стороны силовиков, передаёт RT.

«А сейчас же мы видим, что некоторым девчонкам попы красили синей краской. Вы этого не видели? Мы вам можем кадры показать! Чтобы "ах-ох" показать, кому-то бок измазали, кому-то прочее. Было и это», — заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, у протестующих «синяков уже нет», а вот «39-40 ребят [из ОМОНа], которые с переломанными позвоночниками, до сих пор лежат в госпитале».

«Некоторые никогда уже не встанут. За что они пострадали? За то, что спасали страну и навели порядок?» — задался вопросом президент.

Он также в очередной раз отметил, что 60% протестующих были пьяны, что «подтверждали врачи».

Напомним, протесты в Беларуси начались после того, как в стране 9 августа прошли выборы президента. По официальным данным, Лукашенко получил порядка 80% голосов, его основная соперницы Светлана Тихановская — 10%.

Первые три дня протестов ознаменовались жестокими действиями силовиков и массовыми задержаниями протестующих, митинги шли в основном по ночам. Затем мирные выступления стали проходить днём: так, люди выходили на улицы, выстраиваясь в так называемые цепи солидарности. Кроме того, в стране проходили забастовки на крупных предприятиях, таких как МАЗ, БелАЗ, Электротехнический завод и других.