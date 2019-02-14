КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбительные высказывания в адрес избирателей

Представители КПРФ выступили с законодательной инициативой ввести административное наказание за оскорбительное и неуважительное отношение к избирателям со стороны гражданских служащих, пишет «Интерфакс».

По словам депутата Сергея Казанкова, при первом таком высказывании чиновника следует штрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, а в случае повторных аналогичных нарушений или за особо грубые реплики предусматривать дисквалификацию в профессиональной деятельности на срок до трёх лет. Казанков отметил, что речь в законопроекте идёт именно о защите избирателей, то есть о гражданах, которым исполнилось 18 лет.

Стоит отметить, что накануне в Госдуме в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий ответственность для граждан за неуважительные высказывания о власти.

Напомним, конец 2018 года запомнился серией скандальных высказываний чиновников. Так, в начале ноября произошёл публичный скандал с участием экс-главы департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких после того, как чиновница на встрече с общественниками в Кировграде заявила, что государство молодёжи «в принципе ничего не должно», потому что им «должны родители», которых, в свою очередь, «государство не просило рожать».

После этого новгородская чиновница спикер областной думы Елена Писарева заявила, что после 30 лет женщинам нужны не деньги, а ребёнок. Начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью допустила спорное высказывание о зарплате молодых учителей. Журналист портала спросил о том, как быть начинающему учителю, который получает 9 тысяч рублей.