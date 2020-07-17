КПРФ официально выдвинула на довыборы в гордуму Нижнего Тагила лидера местных коммунистов и сотрудника пивзавода Михаила Бояркина

КПРФ выдвинула своего кандидата для участия в довыборах в Нижнетагильскую городскую думу по округу № 10, которые пройдут в сентябре. Им, как и ожидалось, стал 43-летний Михаил Бояркин, занимающий пост лидера местных коммунистов с 2018 года.

Бояркин работает начальником аммиачно-компрессорного участка отдела главного энергетика ООО «Тагильское пиво». Он является членом КПРФ с 2010 года. Дважды участвовал в выборах депутатов в НТГД по тому самому одномандатному избирательному округу № 10 — в 2012 и 2017 годах. В 2017-м он набрал 1070 голосов избирателей, в пять раз меньше, чем победивший Андрей Обельчак, креатура мэра Сергея Носова и «Единой России». В 2016 году Бояркин принимал участие в выборах депутатов свердловского Заксобрания, также безуспешно.

На освободившееся после ухода из думы Андрея Обельчака кресло претендуют уже более пяти человек. Помимо Бояркина, это руководитель спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александр Долгоруков от «Единой России», директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров от «Справедливой России», активистка ОД «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва от «Яблока» и местный предприниматель Сергей Бурлай. Двое тагильчан планируют подать документы в избирком для регистрации на довыборы в качестве самовыдвиженцев.

Напомним, довыборы в городскую думу по одномандатному избирательному округу № 10 решили провести после того, как в марте представлявший его Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал. Довыборы назначили на единый день голосования в России, 13 сентября.